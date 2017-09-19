ФАТХ не исключило коалицию с ХАМАС в палестинском парламенте

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Движение ФАТХ не исключает коалицию с ХАМАС в палестинском парламенте, которая приведет к формированию правительства национального единства после парламентских выборов, сообщил представитель Центрального комитета ФАТХ Мохаммед Эштая.

"Мы будем заниматься подготовкой к Палестинскому национальному совету. Выборы состоятся через 6-7 месяцев, это будет согласовано между ФАТХ, ХАМАС и другими фракциями. Вероятно, у нас сложится коалиция, и фракции согласятся сформировать после этого правительство национального единства", — сообщил он РИА Новости.

Эштая сообщил, что ФАТХ встретится с ХАМАС в Египте, чтобы обсудить процесс примирения.

В конце минувшей недели ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ, объявив по итогам переговоров с египетскими чиновниками в Каире о роспуске сформированного им квазиправительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.

Двухмиллионный сектор Газа последние 10 лет живет под властью ХАМАС, попав после вооруженного переворота 2007 года в политическую изоляцию и под экономические санкции. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ продолжают контролировать Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.