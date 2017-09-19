ФАТХ не исключило коалицию с ХАМАС в палестинском парламенте

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Движение ФАТХ не исключает коалицию с ХАМАС в палестинском парламенте, которая приведет к формированию правительства национального единства после парламентских выборов, сообщил представитель Центрального комитета ФАТХ Мохаммед Эштая.
Эштая сообщил, что ФАТХ встретится с ХАМАС в Египте, чтобы обсудить процесс примирения.
В конце минувшей недели ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ, объявив по итогам переговоров с египетскими чиновниками в Каире о роспуске сформированного им квазиправительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.