ЕСПЧ не стал пересматривать решение по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости решении суда.

Как сообщили РИА Новости в аппарате Совета Европы, группа из пяти судей ЕСПЧ рассмотрела просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату.

"Отказать в отправке (решения — ред.) в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", — говорится в документе.

Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае ЕСПЧ заново начал бы рассматривать дело уже в Большой палате.

Таким образом, остается в силе решение о выплате комитету "Матери Беслана" 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.

Согласно статье 43 Европейской конвенции по правам человека, "в течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле о передаче его на рассмотрение Большой палаты".

Иск в ЕСПЧ в Страсбурге подали 409 россиян, считающие, что власти РФ не провели эффективного расследования событий в Беслане (Северная Осетия), где в сентябре 2004 года в результате захвата вооруженными террористами заложников в школе № 1 погибли 334 человека, в том числе 186 детей.