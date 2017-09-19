ЕСПЧ не стал пересматривать решение по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости решении суда.
"Отказать в отправке (решения — ред.) в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", — говорится в документе.
Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае ЕСПЧ заново начал бы рассматривать дело уже в Большой палате.
Таким образом, остается в силе решение о выплате комитету "Матери Беслана" 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.
Согласно статье 43 Европейской конвенции по правам человека, "в течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле о передаче его на рассмотрение Большой палаты".
Иск в ЕСПЧ в Страсбурге подали 409 россиян, считающие, что власти РФ не провели эффективного расследования событий в Беслане (Северная Осетия), где в сентябре 2004 года в результате захвата вооруженными террористами заложников в школе № 1 погибли 334 человека, в том числе 186 детей.