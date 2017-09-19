Тимошенко пришла на встречу с депутатами в "наполеоновском" мундире

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла на заседание совета лидеров парламентских фракций Украины в необычном синем пиджаке. На это обратили внимание журналисты телеканала ТСН.

Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів pic.twitter.com/IU23LhGEfg — ВО Батьківщина (@Batkivshchyna) 18 сентября 2017 г.

Фотографии встречи опубликованы в Twitter-аккаунте оппозиционного движения "Батькивщина", возглавляемого экс-премьером.

Как отмечают журналисты, фасон пиджака во многом напоминает французский мундир эпохи наполеоновских войн. "Похоже на то, что одежда для Тимошенко выполнена под старинный стиль военных пиджаков французской армии 1808-1815 годов", — говорится на сайте телеканала.

Весной экс-премьер Украины удивила общественность кардинальной сменой имиджа: она отказалась от привычной косы, которая, по ее словам, походила на "боевой раскрас", и распустила волосы.