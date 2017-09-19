Трамп призвал ООН защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря"

ООН, 19 сен — РИА Новости. Страны-члены ООН должны защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря", заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие", — отметил он.
По словам президента, США больше не позволят "пользоваться собой ради односторонних сделок, где ничего не получают взамен". Он заверил что Соединенные Штаты не пытается никому навязать свой образ жизни, а лишь хотят быть "лучшим примером для каждой страны".
"Ни одна нация на земле не заинтересована в том, чтобы этот криминальный режим вооружился ядерным оружием и ракетами", — заявил американский лидер.
Иран, в свою очередь, Трамп назвал "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие. По его словам, Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.