Трамп призвал ООН защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря"

ООН, 19 сен — РИА Новости. Страны-члены ООН должны защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря", заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие", — отметил он.

При этом Трамп подчеркнул, что всегда будет ставить интересы США на первое место. "Как и вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место", — добавил он, обращаюсь к лидерам государств-членов ООН.

По словам президента, США больше не позволят "пользоваться собой ради односторонних сделок, где ничего не получают взамен". Он заверил что Соединенные Штаты не пытается никому навязать свой образ жизни, а лишь хотят быть "лучшим примером для каждой страны".

Также Трамп в очередной раз обрушился с критикой на КНДР и Иран. Пхеньян он обвинил в уничтожении своих граждан и угрозе гибели огромного числа людей в мире.

"Ни одна нация на земле не заинтересована в том, чтобы этот криминальный режим вооружился ядерным оружием и ракетами", — заявил американский лидер.

Иран, в свою очередь, Трамп назвал "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие. По его словам, Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.