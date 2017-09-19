В Венеции русская свадьба закончилась массовой дракой

РИМ, 19 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Три человека задержаны после драки на русской свадьбе на одном из островов Венецианской лагуны, сообщили РИА Новости во вторник в полицейском управлении итальянского города.

Ссора между гостями праздника вспыхнула рано утром в понедельник. К тому моменту свадьба, на которую были приглашены 250 человек, продолжалась уже третий день.

"Крики внутри ресторана переросли в драку перед главным входом и причалом для гостей. Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения", — заявили в полиции.

Участвовавшие в потасовке сотрудники отеля получили медицинскую помощь и отказались подавать заявления в полицию. На этом конфликт оказался исчерпан.