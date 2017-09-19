Трамп обвинил власти КНДР в гибели миллионов собственных граждан

Дональд Трамп во время выступления перед прессой накануне встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху. 18 сентября 2017

Дональд Трамп во время выступления перед прессой накануне встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху. 18 сентября 2017

ООН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил КНДР в уничтожении своих граждан и угрозе гибели огромного числа людей в мире.

"Он (режим в КНДР) виновен в гибели в результате голодания миллионов северокорейцев и в заключении, пытках, убийствах и подавлении еще большего бесчисленного числа (людей)", — заявил Трамп, выступая на 72-й генассамблее ООН.

По его словам, КНДР угрожает всему миру "гибелью невообразимого числа людей" из-за "беспечной разработки ракетной и ядерной программ". При этом подверг критике страны, которые торгуют с КНДР в нарушение санкций СБ ООН.

"Ни одна нация на земле не заинтересована в том, чтобы этот криминальный режим вооружился ядерным оружием и ракетами", — сказал Трамп.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.