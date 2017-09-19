Генсек ООН призвал международное сообщество к защите беженцев

ООН, 19 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество восстановить целостность режима защиты беженцев.

"Нам необходимо вновь восстановить целостность режима защиты беженцев", — сказал глава всемирной организации, открывая сессию высокого уровня Генассамблеи ООН.

По его словам, в настоящее время страны столкнулись не только с миграционным кризисом, но и "с кризисом солидарности".

"Каждая страна имеет право контролировать свои границы. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы защитить права людей на передвижение", — добавил Гутерреш.

Говоря о миграции, он отметил, что "большая часть мигрантов вносят позитивный вклад в те страны, которые их принимают".