Генсек ООН назвал единственное решение конфликта Израиля и Палестины

ООН, 19 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил приверженность всемирной организации решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.

"В прошлом месяце я посетил Израиль и Палестину. Мы не должны позволить, чтобы нынешняя стагнация в мирном процессе привела к дальнейшей эскалации. Мы должны вернуть людям надежду. Решение по принципу двух государств остается единственным выходом. Этого необходимо добиваться", — заявил глава всемирной организации, открывая общеполитическую дискуссию 72-й сессии Генассамблеи ООН.