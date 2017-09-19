Замглавы МИД Богданов провел встречу с делегацией ХАМАС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва с удовлетворением восприняла инициативу палестинского исламистского движения ХАМАС о примирении с конкурирующим движением ФАТХ, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Михаила Богданова с делегацией ХАМАС во главе с членом политбюро Мусой Мухаммадом Абу Марзуком.

В понедельник движение ХАМАС направило высокопоставленную делегацию в Россию. Поездка проходит спустя считанные дни после того, как ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с ФАТХ, объявив о роспуске квази-правительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты выражают готовность возобновить переговоры с фатхистами и подтверждают заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с упором на ситуацию на палестинских территориях, включая сектор Газа. Делегация ХАМАС изложила свой принципиальный подход в пользу скорейшего преодоления внутрипалестинского раскола… С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве с удовлетворением восприняли это заявление ХАМАС как правильный шаг в контексте обнародованной 1 мая новой "умеренной" политической программы движения, включая согласие с задачей создания палестинского государства в границах 1967 года и достижения палестинского национального единства", — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия последовательно "выступает в поддержку консолидации палестинских рядов на политической платформе ООП и Арабской мирной инициативы в качестве необходимого условия для практической реализации законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства в соответствии с принципами международного права".

"Намерены также энергично помогать палестинцам в целях улучшения тяжелого социально-экономического положения в секторе Газа", — добавили в МИД.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан. Движения уже минимум трижды договаривались об окончании конфликта и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако всякий раз соглашения оставались на бумаге или буксовали на начальных этапах имплементации.