Замглавы МИД Богданов провел встречу с делегацией ХАМАС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва с удовлетворением восприняла инициативу палестинского исламистского движения ХАМАС о примирении с конкурирующим движением ФАТХ, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Михаила Богданова с делегацией ХАМАС во главе с членом политбюро Мусой Мухаммадом Абу Марзуком.
В министерстве подчеркнули, что Россия последовательно "выступает в поддержку консолидации палестинских рядов на политической платформе ООП и Арабской мирной инициативы в качестве необходимого условия для практической реализации законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства в соответствии с принципами международного права".
"Намерены также энергично помогать палестинцам в целях улучшения тяжелого социально-экономического положения в секторе Газа", — добавили в МИД.
После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан. Движения уже минимум трижды договаривались об окончании конфликта и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако всякий раз соглашения оставались на бумаге или буксовали на начальных этапах имплементации.