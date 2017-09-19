В Польше высказались по поводу украинского закона об образовании

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Нормы закона об образовании, которые касаются языка преподавания, не должны противоречить международным обязательствам Украины, заявил в Киеве заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцкий.
Дипломат отметил, что Польша получила ответ от Украины по вопросам, которые заинтересовали польскую сторону в связи с этим законом.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник подписал закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения, и передал его на рассмотрение президенту страны Петру Порошенко.
Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.