Экс-посол Турции в Ираке: попытки помешать референдуму в Курдистане опасны

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Попытки помешать референдуму в Иракском Курдистане приведут к серьезным проблемам в сфере безопасности в регионе, считает бывший посол Турции в Ираке Унал Чевикоз.

"В данном случае, учитывая то, что попытка воспрепятствовать проведению референдума создаст серьезные проблемы в сфере безопасности и приведет к столкновениям в регионе, необходимо более внимательно и щепетильно подойти к вопросу выстраивания отношений и контроля за ситуацией непосредственно после референдума", — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Чевикоз напомнил, что Иракский Курдистан не намерен отказываться от референдума, поэтому мешать голосованию, в частности, путем учений на турецко-иракской границе, о которых заявила Анкара, "просто опасно, поскольку ничему, кроме нарастания напряженности, это не способствует".

В этих условиях, по мнению турецкого дипломата, необходимо выработать механизм диалога между Эрбилем и Багдадом после проведения референдума. "В противном случае, ситуация не ограничится только лишь ростом напряженности в отношениях Турции и проживающих по ту сторону турецкой границы курдов, я опасаюсь, что может произойти эскалация напряжённости среди граждан Турции внутри самой страны", — отметил он.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. 14 сентября Барзани сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.