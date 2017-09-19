Эксперт рассказал о главной интриге выборов в Германии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Большого сюрприза на парламентских выборах в Германии ожидать не стоит, основная интрига заключается в том, какая коалиция будет создана в правительстве и сколько голосов получат правые популисты в лице партии "Альтернатива для Германии", считает руководитель программ СНГ и России Германского совета по внешней политике Александр Рар.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. По итогам выборов в немецкий парламент будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

По словам эксперта, нет сомнений в победе альянса ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель, однако они потеряют некоторое количество избирателей по сравнению с прошлыми выборами. "Тогда у них было 42% поддержки избирателей, сейчас будет, мне кажется, 37% максимум, скорее, 35%", — сказал Рар в ходе экспертного круглого стола в Москве.

Что касается социал-демократов (партии СДПГ), то по мнению эксперта, ее лидер Мартин Шульц не смог стать серьезным соперником для Ангелы Меркель.

Варианты коалиции

Основная интрига, по словам Рара, заключается в том, как будет выглядеть будущая коалиция в правительстве, поскольку Меркель не сможет получить 50% голосов.

"Здесь два варианта, которые, с моей точки зрения, возможны, других почти нет. Один вариант — это продолжение нынешней коалиции с социал-демократами. Но в таком случае социал-демократы уже подписываются на веки вечные под статусом и ролью вечного младшего партнера госпожи Меркель и ХДС и со временем просто потеряют свой статус второй народной партии в Германии", — добавил эксперт.

По его словам, социал-демократы это понимают, поэтому внутри самой партии будет очень много препятствий по поводу создания такой коалиции.

Эксперт считает, что может быть и другой вариант, это коалиция трёх партий: "Христианских демократов", Свободной демпартии и "Зеленых". "Никогда в истории Германии такой тройственной коалиции ещё не было на федеральном уровне, но она есть на земельном уровне, где-то она работает, где-то не работает", — сказал Рар.

Правые популисты

Эксперт отметил, что еще одну интригу составляет вопрос, сколько голосов получат правые популисты, партия "Альтернатива для Германии". По его словам, у этой партии есть важная тема, на которую они опираются в нынешней избирательной кампании.

"У них есть очень важная тема, которая является главной или, может быть, второй главной, третьей главной на нынешних выборах — это кризис беженцев. И действительно, они стоят на позиции, что госпожа Меркель сделала громадную ошибку два года тому назад, что радикально открыла границы в Германии… Они знают, что в Германии, во всяком случае, я бы сказал, до половины населения эту политику госпожи Меркель отвергают.., и они будут стараться получить поддержку именно на этой идее этого электората", — добавил Рар.

По мнению эксперта, эта партия имеет шанс получить до 10% голосов, а на территории восточной Германии может даже занять второе место, потому что в этой части страны тенденции к поддержке такой партии и "страх перед исламизацией Германии" достаточно сильны.

Второй лидер Запада

По словам эксперта, большого сюрприза ожидать не стоит, внешняя политика, например, останется такой, какая она есть, однако, по его мнению, следующий канцлер будет иметь гораздо больше веса на международной арене.

"Мы выбираем, конечно, и это все понимают, поэтому такой большой интерес к выборам, мы выбираем лидера Европы и, может быть, второго лидера Запада, потому что (президент США Дональд) Трамп на эту роль, видимо, уже не годится. Так что будущий канцлер Германии будет иметь гораздо больший вес на международной арене, чем прежние канцлеры до сих пор", — заключил Рар.