В Швейцарии нашли женщин, засоривших туалеты купюрами по 500 евро

ЖЕНЕВА, 19 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 100 тысяч евро в пятисотенных купюрах, забивших канализацию в нескольких женевских ресторанах, могли спустить в унитазы две испанки, заявил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан.

По данным швейцарских СМИ, купюры достоинством 500 евро были обнаружены в туалетах нескольких ресторанов неподалеку от отделения банка UBS в Женеве. Деньги засорили канализацию ресторанов "Café du Centre" и "Molino", а также самого банка.

"Общая сумма составила приблизительно 100 тысяч евро. Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины, испанки по национальности, выбрасывали деньги в туалеты. Прокурор также выясняет происхождение денег", — сказал Деруан.

Он отметил, что дело возбудили почти сразу же после того, как представители UBS обратились в полицию. Сам банк и владельцы пострадавших кафе были вынуждены заплатить несколько тысяч франков за прочистку канализации. Однако эти затраты им частично компенсировали — адвокат испанок связался с пострадавшими и предложил оплатить работы.

Деруан отметил, что порча денег в Швейцарии не считается преступлением, однако расследование продолжается, так как остается возможность нелегальной деятельности, связанной с этими купюрами.

"Если деньги принадлежат этим женщинам, то расследование закончится, потому что нет состава преступления, а спор по поводу порчи частной собственности был урегулирован полюбовно. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело", — сказал представитель прокуратуры.

Пока испанкам не предъявляли никаких обвинений, однако полиция уже выслушала их адвоката.