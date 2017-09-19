Украина в 2018 году потратит на оборону 3,2 миллиарда долларов

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает финансирование министерства обороны на уровне 83,3 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов), что на 21% больше, чем в прошлом году, следует из пояснительной записки к законопроекту на сайте Верховной рады.

Кабмин Украины в прошлую пятницу утвердил проект госбюджета на 2018 год, в этот же день законопроект был внесен на рассмотрение Рады. По данным премьера Владимира Гройсмана, документ предусматривает расходы на оборону и безопасность (работа правоохранительных органов – ред.) на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов), что на 14% больше чем в 2017 году.

"В проекте государственного бюджета Украины на 2018 год расходы для минобороны Украины предусмотрены в сумме 83,314 миллиарда гривен, что на 14,494 миллиарда гривен больше чем в 2017 году", — говорится в пояснительной записке к законопроекту о госбюджете.

Из этих средств 16,3 миллиарда гривен (624,3 миллиона долларов) планируется направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования.

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