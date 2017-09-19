Лавров дал швейцарскому журналисту "истинно русские" ответы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров перед встречей с коллегой из Швейцарии Дидье Буркхальтером на полях Генассамблеи ООН пообщался со швейцарским журналистом и дал "истинно русские" ответы на его вопросы, сообщает RT.

Корреспондент хотел спросить у главы МИД, что бы он пожелал Буркхальтеру в его последний день пребывания на Генассамблее.

"Разве у нас пресс-конференция?" — поинтересовался Лавров, намекнув тем самым, что сейчас не время задавать вопросы. После этого он порекомендовал журналисту никогда не произносить слово "последний".

"Что ж, я желаю господину Буркхальтеру того, чего он желает себе сам", — ответил министр. Он добавил, что важно не то, что мы желаем людям, а то, что каждый желает самому себе.

"Замечательно сказано, очень по-русски", — ответил глава швейцарского внешнеполитического ведомства и поблагодарил Лаврова.

"А теперь убирайтесь", — обратился российский министр к журналисту и рассмеялся.

"Еще один истинно русский ответ", — отметил Буркхальтер.

В апреле глава МИД отчитал американских журналистов, которые выкрикивали вопросы перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вместо того, чтобы дождаться пресс-конференции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя инцидент, отметила, что представители прессы устроили в Доме приемов МИД такой "базар", какого столетние своды особняка еще не видели.