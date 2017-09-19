Песков прокомментировал слова Порошенко о летальном вооружении

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения о том, что американский сенат одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, возможные поставки Киеву летального вооружения спровоцируют обострение ситуации в Донбассе.
О чем речь
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — написал Порошенко.
Кроме того, раненые украинские военные смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.
Реакция Москвы
Комментируя заявление Порошенко, Песков отметил, что в Кремле ничего не знают о решении сената США выделить Украине 500 миллионов долларов. Журналисты поинтересовались также, какие ответные меры может предпринять Москва в случае, если слова украинского президента подтвердятся.
"А почему должны быть какие-то действия? <…> Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита", — сказал Песков.
"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — добавил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что в Кремле пока не знают о позиции США.
Главное для США — нестабильность на границе
Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова считает, что Вашингтону выгодно поддерживать "перманентную нестабильность" у российской границы.
"Марионеточные власти Украины приемлют любые подачки со стороны кураторов в ожидании очередных траншей, за которые придется расплачиваться будущим поколениям рядовых украинцев", — сказала она РИА Новости.
По словам политика, в рамках выделения помощи американцы могут поставить Киеву списанное оружие по цене нового.
В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР также заявили о том, что любая военная помощь со стороны США негативно скажется на обстановке в регионе.
"Эти деньги пойдут на войну. Они не пойдут на социальные выплаты. Они пойдут чисто на войну, это значит, что количество пострадавших у нас может увеличиться. Это вызывает обеспокоенность у меня лично", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Неумная и опасная политика"
"Из-за поставок оружия Украине США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт. Неумная и опасная политика. Так считают эксперты и в самих США", — написал сенатор в Twitter.
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что финансовая помощь со стороны США ставит под угрозу выполнение минских соглашений.
"Под сказки про "российскую агрессию" оружие придет в зону "горячего" конфликта, и единственный эффект от него — больше жертв с обеих сторон и меньше шансов на реализацию минских соглашений", — подчеркнул политик.
Косачев подчеркнул, что "долгожданную летальную поддержку" в Киеве воспримут с энтузиазмом.
"А для Донбасса это, разумеется, еще один шаг в сторону от мира", — отметил сенатор.