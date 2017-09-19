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Песков прокомментировал слова Порошенко о летальном вооружении

15:3419.09.2017
(обновлено: 15:55 19.09.2017)
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© AFP 2017 / Genya SavilovУкраинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фотоУкраинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения о том, что американский сенат одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, возможные поставки Киеву летального вооружения спровоцируют обострение ситуации в Донбассе.

О чем речь

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Во вторник президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что сенат одобрил выделение Киеву денег на оборонные нужды. По словам украинского лидера, законопроект предусматривает и поставки "летальных вооружений оборонного характера".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — написал Порошенко.

Кроме того, раненые украинские военные смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Депутат рассказал, зачем США будут поставлять оружие Украине
Киев безуспешно добивался от США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Реакция Москвы

Комментируя заявление Порошенко, Песков отметил, что в Кремле ничего не знают о решении сената США выделить Украине 500 миллионов долларов. Журналисты поинтересовались также, какие ответные меры может предпринять Москва в случае, если слова украинского президента подтвердятся.

"А почему должны быть какие-то действия? <…> Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита", — сказал Песков.

Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: выделенные Украине деньги обычно там и "растворяются"
Говоря о поставках Киеву летальных вооружений, представитель Кремля отметил, что Москва не раз высказывала свою позицию по этому поводу.

"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — добавил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что в Кремле пока не знают о позиции США.

Главное для США — нестабильность на границе

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова считает, что Вашингтону выгодно поддерживать "перманентную нестабильность" у российской границы.

"Марионеточные власти Украины приемлют любые подачки со стороны кураторов в ожидании очередных траншей, за которые придется расплачиваться будущим поколениям рядовых украинцев", — сказала она РИА Новости.

По словам политика, в рамках выделения помощи американцы могут поставить Киеву списанное оружие по цене нового.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"США таким образом убивают двух зайцев — и не расходуют средства на утилизацию, и выступают в роли "защитника слабых", — пояснила Жейнова.

В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР также заявили о том, что любая военная помощь со стороны США негативно скажется на обстановке в регионе.

"Эти деньги пойдут на войну. Они не пойдут на социальные выплаты. Они пойдут чисто на войну, это значит, что количество пострадавших у нас может увеличиться. Это вызывает обеспокоенность у меня лично", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Неумная и опасная политика"

Минфин США
© MLADEN ANTONOV / AFP
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Решение американского сената, о котором сообщил Порошенко, прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, поставки оружия несут риски и для самих Соединенных Штатов.

"Из-за поставок оружия Украине США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт. Неумная и опасная политика. Так считают эксперты и в самих США", — написал сенатор в Twitter.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что финансовая помощь со стороны США ставит под угрозу выполнение минских соглашений.

"Под сказки про "российскую агрессию" оружие придет в зону "горячего" конфликта, и единственный эффект от него — больше жертв с обеих сторон и меньше шансов на реализацию минских соглашений", — подчеркнул политик.

Деревопереработка на Украине
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
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"При этом президент (Петр Порошенко. — Прим. ред.) решает и внутренние проблемы по привычной схеме "Запад нам поможет", поскольку он явно занервничал в условиях недавних скандалов с участием Саакашвили, которые могли породить опасные вопросы о том, на кого именно все таки ставят в Вашингтоне. А именно он, как известно, является на сегодня главным источником власти на Украине", — добавил парламентарий.

Косачев подчеркнул, что "долгожданную летальную поддержку" в Киеве воспримут с энтузиазмом.

"А для Донбасса это, разумеется, еще один шаг в сторону от мира", — отметил сенатор.

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