Рейтинг альянса ХДС/ХСС упал до рекордной отметки, показал опрос

Предвыборная агитация на улицах Берлина в преддверии предстоящих выборов в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года

Предвыборная агитация на улицах Берлина в преддверии предстоящих выборов в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рейтинг партийного альянса ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стал рекордно низким за период с апреля по сентябрь 2017 года, свидетельствуют данные нового опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa по заказу журнала Stern и телепрограммы RTL-Wahltrend.

По данным опроса, партийный альянс ХДС/ХСС поддерживают 36% респондентов за пять дней до выборов в бундестаг. Таким образом рейтинг альянса понизился на один процентный пункт по сравнению с результатами опроса, проведенного с 4 по 8 сентября. В апреле за партийный союз ХДС/ХСС готовы были голосовать 44% респондентов, свидетельствовали результаты опроса по заказу журнала Stern и телепрограммы RTL-Wahltrend.

На втором месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — за нее по-прежнему готовы голосовать 23% избирателей. "Левые" набрали 10%, "Зеленые" — 8%, "Альтернатива для Германии" — 9%.

Опрос проводился с 11 по 15 сентября, в нем принял участие 2501 человек, погрешность составляет около 2,5 процентных пункта.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября.