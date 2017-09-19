Сбитый Израилем беспилотник принадлежал ливанскому движению "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными над границей с Сирией, был иранского производства и использовался боевиками ливанского движения "Хезболлах", сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля.
Разведывательный "дрон", по его словам, был уничтожен зенитно-ракетным комплексом Patriot и упал в демилитаризованной зоне на юге соседнего государства.
По его словам, на перехват беспилотника, вошедшего в демилитаризованную зону, были подняты истребители, однако их вмешательства не потребовалось.
"БПЛА был сбит одной ракетой комплекса Patriot. По нашим данным, он упал между Ахмадией и Кунейтра, в демилитаризованной зоне Голан", — сказал военный.