Сбитый Израилем беспилотник принадлежал ливанскому движению "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными над границей с Сирией, был иранского производства и использовался боевиками ливанского движения "Хезболлах", сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля.

Разведывательный "дрон", по его словам, был уничтожен зенитно-ракетным комплексом Patriot и упал в демилитаризованной зоне на юге соседнего государства.

"Наши военные засекли беспилотный летательный аппарат, которым, по нашему пониманию, управляли представители "Хезболлах". Это был дрон иранского производства, который вылетел из аэропорта Дамаска и выполнял разведывательную миссию вдоль границы", — сказал офицер.

По его словам, на перехват беспилотника, вошедшего в демилитаризованную зону, были подняты истребители, однако их вмешательства не потребовалось.

"БПЛА был сбит одной ракетой комплекса Patriot. По нашим данным, он упал между Ахмадией и Кунейтра, в демилитаризованной зоне Голан", — сказал военный.