Саакашвили рассказал, как долго намерен жить на Украине

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен жить на Украине столько, сколько будет необходимо для "полной победы украинского народа".

"Для меня Украина — это дело моей жизни, чтобы кто ни говорил, я 12 лет своей взрослой жизни провел на Украине… Эта улица (Институтская — ред.) для меня родная не потому, что я на митингах здесь бегал, а потому что я и с девочками разными здесь бегал. Поэтому я у себя дома, это такой же мой дом, как и Грузия… Я буду жить на Украине столько, сколько нужно до полной победы украинского народа", — сказал Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник, отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться в стране.

Ранее в партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что Саакашвили собирается посетить Киев 17 октября и озвучить свои требования к власти.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.