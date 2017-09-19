Полноценного референдума 1 октября не будет, заявили в Соцпартии Каталонии

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 19 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Полноценного референдума о независимости Каталонии от Испании 1 октября не будет, а проблемы Каталонии лишь усугубятся, заявил лидер Социалистической партии Каталонии Микель Исета.

"Первого октября не будет полноценного референдума, с гарантиями, имеющего обязательную силу. Будет осуществлена попытка организовать "имитацию голосования". Посмотрим, с какими возможностями. 2 октября у нас останутся те же проблемы, что и сегодня, плюс к ним добавятся те, которые создаст незаконное голосование 1 октября", — заявил Исета РИА Новости.

Решением "каталонской проблемы" соцпартия считает диалог, переговоры и соглашение, которое обновит конституционное соглашение 1978 года. Партия также делает ставку на комиссию в конгрессе депутатов, которая займется обсуждением вопроса о возможности проведения конституционной реформы. "Мы рады, что дан зеленый свет парламентской комиссии, чтобы начать обсуждение такой возможности", — заявил Исета журналистам на пресс-конференции в Мадриде.

По его словам, создание комиссии поддерживает Народная партия, соцпартия, Podemos, Демократическая партия Каталонии, Граждане. На сегодняшний день комиссию не поддерживают Левые республиканцы Каталонии — партия, выступающая за создание независимого государства.

"Уверены, что с 1 октября все с большим вниманием будут следить за работой этой комиссии и будут вносить свой вклад", — добавил Исета.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.