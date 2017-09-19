В Одессе рассказали о подростке, спасшем 15 детей при пожаре в лагере

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик вынес 15 детей во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли три человека, сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

Ранее СМИ писали, что девочка Екатерина Ной во время пожара в лагере также спасла восьмерых маленьких детей, при этом получила ожоги и находится на лечении в больнице.

"Максим Тихончук, 13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере "Виктория". Это 15 детских жизней! Детей, которых спали и которые ничего не подозревали. В понедельник просто пошел на уроки в школу с обожженными руками… Скромный, сильный, добрый человек, которым могут гордиться его родители и вся страна! Максим Тихончук и Катя Ной, эти дети — наш золотой фонд!" – написал Иваницкий на своей странице в Facebook.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключил, что причиной пожара мог стать поджог.