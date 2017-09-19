В ДНР заявили о 38 тысячах нарушений режима тишины в Донбассе с 2014 года

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о более чем 38 тысячах нарушений режима прекращения огня в Донбассе с сентября 2014 года.
"С сентября 2014 года по сегодняшний день зафиксировано 38,393 тысячи нарушений режима прекращения огня", — сказал во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его мнению, интенсивность обстрелов снижается только в связи с переговорами Киева с западными партнёрами. "Как было в феврале-марте и сентябре 2015 года и сентябре, октябре 2016 года, когда количество фактов нарушений прекращения огня снижалось в среднем на 60%. При этом только для успеха переговоров представителей Киева со своими западными спонсорами, а после получения очередных подачек обстрелы возобновлялись с новой силой", — отметил Басурин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.