В Варшаве осквернили кладбище советских солдат

ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Кладбище-мавзолей советских солдат осквернили в Варшаве, сообщает во вторник Газета Выборча.

Газета пишет, что оскорбительные надписи появились на памятниках на кладбище-Мавзолей Советских Солдат на улице Жвирки и Вигуры.

"Вероятно, это случилось прошлой ночью" — сообщил пресс-секретарь полиции Мокотова Роберт Шумята. "Мы выясняем, кто мог этого совершить", — добавил он.

В настоящее время полиция продолжает работу на кладбище.

Это не первое осквернение данного кладбища. Не так давно на его территории уже появлялись оскорбительные надписи и свастика.

Военно-мемориальное кладбище в Варшаве было также осквернено в марте. Неизвестные с помощью трафарета нанесли вокруг обелиска около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы. В связи с произошедшим российское диппредставительство обратилось к местным властям с призывом устранить последствия действий вандалов и наказать виновных.

На мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".