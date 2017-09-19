Украинские силовики выпустили почти 60 мин за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (206)

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 60 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров и 40 мин калибром 82 миллиметра", — заявил он.

Басурин добавил, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты на юге ДНР и поселок Зайцево на окраине Горловки.