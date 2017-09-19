Суд в Греции рассмотрит запрос США об экстрадиции россиянина Винника

АФИНЫ, 19 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в Салониках 29 сентября рассмотрит запрос США об экстрадиции гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости адвокат россиянина.

"Судебное заседание назначено на 29 сентября. Из США поступили все документы, необходимые для слушаний", — сказал адвокат.

Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов. От добровольной экстрадиции в США Винник отказался.

Совет судей вынесет решение "за" или "против" экстрадиции. В случае согласия на экстрадицию защита подает апелляцию в течение 24 часов в верховный суд — Ареопаг в Афинах. Окончательное решение будет принимать министр юстиции, которому дается право экстрадировать или нет, или экстрадировать в другую страну, если есть такой запрос.