Арестованный по подозрению в связях с ИГ* россиянин содержится в Гамбурге

БЕРЛИН, 19 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Арестованный по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* гражданин России находится в предварительном заключении в Гамбурге, он был задержан 13 сентября в Бремене, сообщила РИА Новости официальный представитель генпрокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

Ранее она сообщила о том, что арестованный является 28-летним гражданином России чеченского происхождения. Ему инкриминируется членство в ИГ* во время пребывания в Сирии.

"Обвиняемый был схвачен силами полиции Бремена 13 сентября по ордеру, выданному высшим земельным судом Гамбурга 12 сентября. 14 сентября судья в Гамбурге выдал ордер об аресте. С этого времени он находится в предварительном заключении в Гамбурге", — заявила Фромбах.

Она добавила, что сроки завершения следствия пока не определены.

* Террористическая организация, запрещенная в России