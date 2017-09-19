Арестованный по подозрению в связях с ИГ* россиянин содержится в Гамбурге

БЕРЛИН, 19 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Арестованный по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* гражданин России находится в предварительном заключении в Гамбурге, он был задержан 13 сентября в Бремене, сообщила РИА Новости официальный представитель генпрокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.
"Обвиняемый был схвачен силами полиции Бремена 13 сентября по ордеру, выданному высшим земельным судом Гамбурга 12 сентября. 14 сентября судья в Гамбурге выдал ордер об аресте. С этого времени он находится в предварительном заключении в Гамбурге", — заявила Фромбах.
Она добавила, что сроки завершения следствия пока не определены.
* Террористическая организация, запрещенная в России