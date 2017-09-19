Глава МИД Украины обсудил с генсеком ОБСЕ отправку миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером перспективы развертывания в Донбассе операции ООН по поддержанию мира, сообщает пресс-служба МИД Украины во вторник.

По данным МИД, встреча прошла в Нью-Йорке в рамках общих дебатов 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, основное внимание уделялось вопросам имплементации минских договоренностей. "Стороны обсудили перспективы развертывания на территории Украины операции ООН по поддержанию мира", — говорится в сообщении.

Украинский министр вновь подчеркнул, что Киев настаивает на размещении миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе вдоль границы с РФ. По данным пресс-службы, отдельный акцент был сделан на важности обеспечения безопасности представителей СММ ОБСЕ и гражданского населения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ведомство отмечает, что вопрос миротворцев Климкин также обсудил на встречах с коллегами из КНР и Греции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.