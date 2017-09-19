В ЛНР ждут реакции ОБСЕ на взрыв в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике ждут реакции на подрыв памятника в Луганске от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Предполагаю, что адекватную оценку того, что памятник разрушен в результате террористических действий украинских спецслужб, дадут и международные организации, в том числе и СММ ОБСЕ, чей офис находится в 600 метрах от места подрыва", — заявил Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.