Силовики выпустили более 140 мин и снарядов за сутки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 140 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что украинские силовики восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
"Всего по территории республики было выпущено более 140 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.
Он уточнил, что в результате минометного обстрела в поселке Донецкий разрушено несколько частных домов.
"Подразделения Народной милиции ЛНР неукоснительно соблюдают минские соглашения и не отвечают на провокации", — добавил Марочко.