Саакашвили рассказал, почему не может обжаловать лишение гражданства

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Его адвокаты заявляли об обжаловании решения о лишении Саакашвили гражданства, однако до сих пор не подали иск в суд.

"Сейчас я хочу обжаловать указ президента, но у меня нет паспорта, у меня нет документов на руках, у меня нет ничего. Я, как говорится, человек без бумажек", — сказал Саакашвили на брифинге в Киеве.

В присутствии журналистов он подписал запрос — обращение к Порошенко с просьбой предоставить ему документы, необходимые для оспаривания указа в суде. Брифинг Саакашвили проходил возле здания администрации президента в центре Киева при усиленных мерах безопасности, более ста сотрудников полиции перекрыли улицу Банковую, где находится здание администрации.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.