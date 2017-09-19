Пушков: США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт на Украине

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал возможные поставки Киеву оружия из США неумной и опасной политикой, отметив, что Соединенные Штаты рискуют оказаться вовлеченными в конфликт.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".
"Из-за поставок оружия Украине США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт. Неумная и опасная политика. Так считают эксперты и в самих США", — написал Пушков в Twitter.
Из-за поставок оружия Украине США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт. Неумная и опасная политика. Так считают эксперты и в самих США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 сентября 2017 г.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.