Саакашвили рассказал о складе с наличными в здании администрации Порошенко

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что на первом этаже администрации президента Украины Петра Порошенко находится склад наличных денег.

"Они (власть) как пилили бабки, так и будут пилить. У них там целый склад на первом этаже налички, вот в этом здании (указал на здание администрации президента — ред). Когда вы туда в следующий раз зайдете — поинтересуйтесь. В этом нет большого секрета", — сказал Саакашвили во вторник на брифинге в Киеве.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.