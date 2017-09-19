Кипр готов возобновить переговоры по урегулированию в рамках ООН

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Кипра готовы возобновить переговоры по урегулированию, если они пройдут под эгидой ООН, заявил РИА Новости постоянный секретарь МИД Кипра (замглавы МИД) Александрос Зенон.

"Фактически мы не выдвигаем никаких предварительных условий. Единственное (чего мы хотим) – это чтобы эти переговоры проходили в рамках, установленных генсеком (ООН)… Мы ожидаем, что Турция сможет обеспечить безопасность и гарантии, которые стали теми острыми вопросами, обусловившими провал переговоров в Швейцарии", — сказал Зенон.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил 7 июля о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. Греция и Турция обвинили в срыве переговоров по кипрскому урегулированию друг друга.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.