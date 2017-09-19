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ООН активизировала помощь беженцам народности рохинджа

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (114)
13:5419.09.2017
(обновлено: 13:55 19.09.2017)
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© REUTERS / Danish SiddiquiМужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив. Архивное фотоМужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив. Архивное фото
© REUTERS / Danish Siddiqui

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарные организации ООН активизировали помощь беженцам народности рохинджа, которые прибывают из Мьянмы в регион Кокс-Базар в Бангладеш.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает наращивать свои операции в Кокс-Базаре, готовясь встретить новые волны беженцев из Мьянмы. По данным гуманитарных организаций, с 25 августа число вновь прибывших в Бангладеш превысило 421 тысячу человек и ежедневно продолжает расти на 20 тысяч. Всего в стране находится порядка 600 тысяч рохинджа.

Рохинджа пресекают ручей после пересечения границы Бангладеш. 2 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
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По словам пресс-секретаря УВКБ ООН Дуньи Аслам Хан, сотрудники агентства в настоящее время работают над расширением лагеря для беженцев Кутупалонг рядом с Кокс-Базаром. Правительство Бангладеш выделило 810 гектаров земли для расселения рохинджа, что хватит для расселения дополнительно 150 тысяч человек, полагают в УВКБ ООН. Аслам Хан отметила, что вновь прибывшие страдают от переохлаждения и многие болеют, что может привести к распространению заболеваний в ситуации, где большое число людей скученно находится в одном месте. Представитель УВКБ ООН добавила, что правительство Бангладеш уже начало биометрическую регистрацию беженцев.

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
Число беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 421 тысяч
Всемирная организация здравоохранения также проводит активную кампанию по медицинской поддержке беженцев и выделила средства для финансирования врачей и предоставления помощи нуждающимся в районе Кокс-Базар. "В последние дни ВОЗ также работает с минздравом Бангладеш по проведению массовой вакцинации 150 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет от кори, краснухи и полиомиелита", — сказала пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб. По ее словам, свыше 380 тысяч беженцев, прибывших в Кокс-Базар, размещаются в спонтанных поселениях. Все они страдают от недоедания, заразных болезней, в том числе болезней, вызванных водой, ранений, а также психологических проблем. Особому риску подвержены дети, беременные, а также кормящие матери. По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за последние 25 дней из Мьянмы в Бангладеш прибыло свыше 250 тысяч детей. По оценке экспертов, из них 14 тысяч детей в возрасте до 5 лет страдают от недоедания, при этом у более половины наблюдаются признаки серьезного недоедания, что в 9 раз повышает для таких детей риск умереть от холеры, малярии или кори.

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
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"Вновь прибывшие дети рискуют заразиться болезнями, которые можно предотвратить вакцинацией… Нехватка питьевой воды, средств личной гигиены и отсутствие санитарии уже привело к появлению диареи и других заболеваний, вызванных водой", — добавил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман. По его словам, за последние три недели сотрудники МОМ предоставили услуги неотложной и первой помощи 15 тысячам беженцам рохинджа и провели 64 процедуры родов. При этом существующие медицинские центры сообщают о росте количества пациентов на 150-200%. По их оценкам, порядка 178 тысяч человек еще не получили первую медицинскую помощь.

В министерстве здравоохранения Бангладеш сообщают о выделении дополнительно 16 мобильных медицинских центров, которые смогут обслужить порядка 215 тысяч человек. Миллман отметил, что для осуществления операций в Бангладеш МОМ необходимо 26,1 миллион долларов, из которых 3 миллиона будут направлены на работу сектора здравоохранения.

© AFP 2017 / K.M. AsadПересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа. Архивное фото
© AFP 2017 / K.M. Asad
Пересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа. Архивное фото
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