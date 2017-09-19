Во французской Мартинике два человека пострадали от урагана "Мария"

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Два человека получили легкие ранения после того, как ураган "Мария" прошел по французскому заморскому департаменту Мартиника, заявил во вторник в ходе пресс-конференции глава Главного управления гражданской безопасности и управления кризисами (DGSGGC) Жак Витковски.

"Оценка ущерба на Мартинике пока продолжается, но можно сказать, что французским территориям не нанесен сильный ущерб… К настоящему времени у нас есть информация о двух легкораненых", — сказал Витковски.

Он пояснил, что 33 тысячи домохозяйств оказались без света, две коммуны лишились водоснабжения, также зафиксированы перебои со связью.

В ночь на вторник "Мария" достигла максимальной пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Метеорологи сообщили, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной". Тогда скорость ветров составляла 260 километров в час.

В настоящий момент максимальная скорость ветров внутри урагана достигает почти 250 километров в час. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 14 километров в час.

Днем в понедельник власти Мартиники объявили, что в департаменте объявлен наивысший фиолетовый уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В этой ситуации жителям острова необходимо оставаться в домах и закрыть окна и двери. На французских заморских территориях Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, ранее пострадавших от урагана "Ирма", объявлен красный уровень предупреждения.