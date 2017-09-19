Оборонные расходы Эстонии в 2018 году превысят 500 миллионов евро

ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Проект государственного бюджета Эстонии на 2018 год предусматривает выделение на оборонные расходы 528 миллионов евро, что является рекордным объемом военных расходов в истории республики, заявил во вторник министр обороны Юри Луйк.
По его словам, в проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено "выделение на оборонные расходы 528 миллионов евро". Министр пояснил, что оборонный бюджет состоит из трех важных частей: долгосрочной программы строительства оборонительных мощностей, обеспечения присутствия войск союзников на территории страны и финансирования проектов в соответствии с государственной программой оборонных инвестиций.
Правительство Эстонии на прошлой неделе достигло согласия по проекту государственного бюджета на 2018 год, объем которого впервые превысит 10 миллиардов евро. Кабинет министров планирует передать проект закона о госбюджете на рассмотрение парламента 27 сентября.