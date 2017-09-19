В ЛНР возложили ответственность за подрыв памятника и на западных политиков

Миниистр внутренних дел Игорь Корнет осматривает памятник погибшим десантникам после взрыва в Луганске

Миниистр внутренних дел Игорь Корнет осматривает памятник погибшим десантникам после взрыва в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий считает, что ответственность за взрыв в Луганске, в результате которого был поврежден памятник десантникам, лежит и на западных политиках.

В понедельник в центре Луганска прогремел взрыв, в результате которого был поврежден памятник погибшим десантникам. Как сообщили в МВД ЛНР, пострадавших нет.

"Ответственность за этот теракт разделяют западные политики, которые, вместо того чтобы ввести санкции против киевского режима, развязавшего кровавую гражданскую войну, накачивают его деньгами и оружием", — говорится в заявлении главы ЛНР на его официальном сайте.

Плотницкий отметил, "только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв".