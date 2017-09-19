В Еврокомиссии рассказали о проведении ежегодных учений по киберзащите

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Агентство кибербезопасности ЕС, которое предложила создать Еврокомиссия, будет ежегодно проводить учения по киберзащите во всем Евросоюзе и учредит центры обмена и анализа информации в сфере компьютерной безопасности, говорится в сообщении ЕК.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер 13 сентября выступил с предложением создать Европейское агентство кибербезопасности, поскольку, по его словам, ЕС сейчас плохо защищен от кибератак. По его словам, только в 2016 году Евросоюз столкнулся с четырьмя тысячами компьютерных атак, 80% компаний в ЕС зарегистрировали киберинциденты.

Во вторник Еврокомиссия более подробно представила это предложение. Как говорится в коммюнике ЕК, агентство "улучшит готовность ЕС реагировать (на инциденты), ежегодно организуя панъевропейские учения по кибербезопасности и обеспечивая лучший обмен данными об угрозах и информацией путем учреждения центров обмена и анализа информации".

Кроме того, ЕК предложила создать Европейский центр исследований и навыков в области кибербезопасности и реализовать его первый проект уже в 2018 году. Этот центр, как предполагается, будет разрабатывать и внедрять технологии по противодействию компьютерным угрозам.

Предлагается также разработать сценарий оперативного и согласованного реагирования стран-членов ЕС на масштабные кибератаки. Наконец, ЕК выступила с инициативой создания Центра реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве, который будет помогать странам-членам справляться с киберинцидентами. Он сможет действовать по образцу механизма гражданской обороны ЕС, координирующего помощь странам ЕС и стран-партнеров для устранения последствий природных и техногенных катастроф.