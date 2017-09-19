ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Руководству США выгодно поддерживать нестабильную ситуацию на границе Украины с РФ, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова, комментируя информацию о возможных поставках Киеву из США.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

"Американскому руководству выгодно поддерживать перманентную нестабильность на границе с Россией. Марионеточные власти Украины приемлют любые подачки со стороны кураторов в ожидании очередных траншей, за которые придется расплачиваться будущим поколениям рядовых украинцев", — сказала Жейнова РИА Новости.

Она считает, что США могут поставить Украине списанное оружие по цене нового. "В любом случае в проекте оборонного бюджета США на 2018 помощь Украине уже сокращена на 200 миллионов долларов. Все, на что остается рассчитывать бойцам "АТО", – это очередное списанное оружие по цене нового. США таким образом убивают двух зайцев – и не расходуют средства на утилизацию, и выступают в роли "защитника слабых", — сказала она.

По словам Жейновой, в 2015 году на фоне снижения напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и отвода вооружений конгресс США уже принимал резолюцию о предоставлении полномочий президенту для поставки Украине "летальных смертоносных оборонительных вооружений".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.