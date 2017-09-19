ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Руководству США выгодно поддерживать нестабильную ситуацию на границе Украины с РФ, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова, комментируя информацию о возможных поставках Киеву из США.
"Американскому руководству выгодно поддерживать перманентную нестабильность на границе с Россией. Марионеточные власти Украины приемлют любые подачки со стороны кураторов в ожидании очередных траншей, за которые придется расплачиваться будущим поколениям рядовых украинцев", — сказала Жейнова РИА Новости.
По словам Жейновой, в 2015 году на фоне снижения напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и отвода вооружений конгресс США уже принимал резолюцию о предоставлении полномочий президенту для поставки Украине "летальных смертоносных оборонительных вооружений".
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.