Ураган "Мария" в Атлантике вновь усилился до пятой категории

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, снова усилился до пятой, наивысшей категории мощности, сообщил Национальный центр ураганов США.
В сообщении на сайте центра отмечается, что максимальная скорость ветра составляет 260 километров в час. Он движется на запад и северо-запад со скоростью 15 километров в час.
Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.