Ураган "Мария" в Атлантике вновь усилился до пятой категории

Во время ураган Мария вблизи острова Гваделупа. 19 сентября 2017

Во время ураган Мария вблизи острова Гваделупа. 19 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, снова усилился до пятой, наивысшей категории мощности, сообщил Национальный центр ураганов США.

Ранее во вторник сообщалось, что "Мария" ослаб до четвертой из пяти возможных категорий мощности по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

В сообщении на сайте центра отмечается, что максимальная скорость ветра составляет 260 километров в час. Он движется на запад и северо-запад со скоростью 15 километров в час.

Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.