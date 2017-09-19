Экс-глава ЦРУ отметил опасность онлайн-экстремизма

ЛОНДОН, 19 сен – РИА Новости, Мария Табак. Меры, принимаемые правительствами многих стран по борьбе с экстремизмом в интернете, недостаточны, исламизм распространяется "как гигантская опухоль", разрушая общество, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.
"Я видел, как поражение джихадистских сил в одном месте не означает победу над ними в целом, и даже, к сожалению, длительную победу в этом месте", — написал Петреус.
По его мнению, попытка теракта в Лондоне на прошлой неделе является очередным свидетельством угрозы.
"Попытка подрыва поезда метро в Лондоне в прошлую пятницу с использованием устройства, которое можно собрать с помощью инструкций в интернете, вновь напомнила об этой угрозе", — отметил Петреус.
Петреус отметил, что меры, принимаемые правительствами стран в плане борьбы с экстремизмом в интернете, недостаточны.
По мнению Петреуса, люди понимают масштаб угрозы и чувствуют, что меры, принимаемые для защиты от экстремизма, недостаточны.
"Например, две трети британцев считают, что лидирующие интернет-компании не принимают достаточных мер для борьбы с радикализацией онлайн, и три четверти хотят, чтобы эти компании делали больше для поиска и удаления экстремистского контента. Люди ждут и имеют право рассчитывать на то, что влиятельные и богатые интернет-корпорации будут делать больше", — подчеркнул Петреус.
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