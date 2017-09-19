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Экс-глава ЦРУ отметил опасность онлайн-экстремизма

13:1619.09.2017
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© AP Photo / Bob LeveroneБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Архивное фотоБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Архивное фото
© AP Photo / Bob Leverone

ЛОНДОН, 19 сен – РИА Новости, Мария Табак. Меры, принимаемые правительствами многих стран по борьбе с экстремизмом в интернете, недостаточны, исламизм распространяется "как гигантская опухоль", разрушая общество, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

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Петреус написал предисловие к докладу британского аналитического центра Policy Exchange. Согласно докладу, Великобритания, где за последние полгода произошли пять терактов, занимает пятое место в списке самых больших аудиторий экстремистского контента в мире: после Турции, США, Саудовской Аравии и Ирака. Это означает, что именно на эти страны приходится самое большое количество "кликов" на материалы экстремистского содержания. В список стран-лидеров по числу таких "кликов" вошли также Египет, Йемен, Алжир, Иордания, Марокко, Германия, Палестинские территории, Ливан, Сирия и Кувейт.

"Я видел, как поражение джихадистских сил в одном месте не означает победу над ними в целом, и даже, к сожалению, длительную победу в этом месте", — написал Петреус.

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© REUTERS / Neil Hall
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"Угроза, которую представляет собой джихадистский экстремизм в последние годы, фактически, превратилась во все разрастающуюся опухоль. Он превратился в бич интернета, позволяющий джихадистам проникать в наше общество и разъедать саму его ткань", — отметил Петреус.

По его мнению, попытка теракта в Лондоне на прошлой неделе является очередным свидетельством угрозы.

"Попытка подрыва поезда метро в Лондоне в прошлую пятницу с использованием устройства, которое можно собрать с помощью инструкций в интернете, вновь напомнила об этой угрозе", — отметил Петреус.

Петреус отметил, что меры, принимаемые правительствами стран в плане борьбы с экстремизмом в интернете, недостаточны.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Очевидно, что наши усилия по борьбе с экстремизмом в интернете неадекватны. Фактически, я не думаю, что мы выступили с какими-то "большими идеями", необходимыми для решения проблемы", — подчеркнул экс-глава ЦРУ.

По мнению Петреуса, люди понимают масштаб угрозы и чувствуют, что меры, принимаемые для защиты от экстремизма, недостаточны.

"Например, две трети британцев считают, что лидирующие интернет-компании не принимают достаточных мер для борьбы с радикализацией онлайн, и три четверти хотят, чтобы эти компании делали больше для поиска и удаления экстремистского контента. Люди ждут и имеют право рассчитывать на то, что влиятельные и богатые интернет-корпорации будут делать больше", — подчеркнул Петреус.

Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

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