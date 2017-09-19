В Берлине генпрокуратура ждет экстрадиции задержанного в Польше россиянина

БЕРЛИН, 19 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура Берлина выдала ордер на арест задержанного в Польше 18-летнего россиянина, которого в Германии подозревают в убийстве, однако решение об экстрадиции находится в компетенции польских властей, заявил РИА Новости официальный представитель генпрокуратуры Берлина Мартин Штельтнер.

Шестидесятилетняя Сюзанна Ф. была убита неподалеку от берлинского вокзала Zoologischer Garten 5 сентября, когда возвращалась из кафе после встречи с подругами. По версии следствия, преступник собирался ограбить жертву. Ее труп был спрятан в кустах возле железнодорожной насыпи, его обнаружили только 8 сентября. Следствие по делу ведет генпрокуратура Берлина.

"Подозреваемый был задержан некоторое время назад в Польше. Мы выдали ордер на арест этого 18-летнего молодого человека и работаем над его исполнением. Но все, что там происходит, находится в компетенции властей Польши. Мы не можем это комментировать", — заявил представитель генпрокуратуры. Он добавил, что подозреваемый является гражданином России.

Представитель генпрокуратуры не стал уточнять причину смерти женщины, сказав лишь, что она была убита не из огнестрельного оружия.