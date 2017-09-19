Выделение США $500 млн Украине угрожает Минским соглашениям, заявил Косачев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Оказание США финансовой помощи для обороны Украины ставит под угрозу выполнение минских соглашений и приведет к увеличению жертв в зоне военного конфликта на юго-востоке страны, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Словесная эквилибристика суммами поддержки Вашингтоном Украины в исполнении украинского президента уже достаточно привычна, а потому детали (сколько и когда) здесь не так важны. Хотя они могут сыграть и против Порошенко", — сказал Косачев.
Сенатор напомнил, что общий военный бюджет США заметно подрос – с прошлых 619 миллиардов долларов до 700 миллиардов в новом бюджете. "Если принять цифру в 500 миллионов для Украины в предстоящем финансовом году от Порошенко за истину (хотя туда, конечно, он включил все по максимуму, в том числе реабилитацию раненых и тому подобное), это все равно на 60 миллионов долларов меньше, чем ей выделяли в нынешнем", — пояснил Косачев.
Однако, по его мнению, для украинского президента крайне важен сам факт поставки летального вооружения на Украину. Пусть под стыдливыми названиями "оборонительного", но главное, "чтобы сделать Вашингтон фактически соучастником своих деяний на Донбассе", отметил глава комитета СФ.
"Под сказки про "российскую агрессию" оружие придет в зону "горячего" конфликта, и единственный эффект от него – больше жертв с обеих сторон и меньше шансов на реализацию минских соглашений", — подчеркнул законодатель.
Косачев подчеркнул, что "долгожданную летальную поддержку" в Киеве воспримут с энтузиазмом. "А для Донбасса это, разумеется, еще один шаг в сторону от мира", — заключил он.