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В мире

Выделение США $500 млн Украине угрожает Минским соглашениям, заявил Косачев

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (55)
12:4919.09.2017
(обновлено: 13:23 19.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Оказание США финансовой помощи для обороны Украины ставит под угрозу выполнение минских соглашений и приведет к увеличению жертв в зоне военного конфликта на юго-востоке страны, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков о выделении $500 миллионов Украине: заявлений США мы не слышали
В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

"Словесная эквилибристика суммами поддержки Вашингтоном Украины в исполнении украинского президента уже достаточно привычна, а потому детали (сколько и когда) здесь не так важны. Хотя они могут сыграть и против Порошенко", — сказал Косачев.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Сенатор напомнил, что общий военный бюджет США заметно подрос – с прошлых 619 миллиардов долларов до 700 миллиардов в новом бюджете. "Если принять цифру в 500 миллионов для Украины в предстоящем финансовом году от Порошенко за истину (хотя туда, конечно, он включил все по максимуму, в том числе реабилитацию раненых и тому подобное), это все равно на 60 миллионов долларов меньше, чем ей выделяли в нынешнем", — пояснил Косачев.

Однако, по его мнению, для украинского президента крайне важен сам факт поставки летального вооружения на Украину. Пусть под стыдливыми названиями "оборонительного", но главное, "чтобы сделать Вашингтон фактически соучастником своих деяний на Донбассе", отметил глава комитета СФ.

"Под сказки про "российскую агрессию" оружие придет в зону "горячего" конфликта, и единственный эффект от него – больше жертв с обеих сторон и меньше шансов на реализацию минских соглашений", — подчеркнул законодатель.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
"Настрой на войну": сенат США одобрил выделение Киеву 500 млн долларов
Он считает, что в этом и состоит цель Порошенко, для которого "война – мать родна". "При этом президент решает и внутренние проблемы по привычной схеме "Запад нам поможет", поскольку он явно занервничал в условиях недавних скандалов с участием (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила) Саакашвили, которые могли породить опасные вопросы о том, на кого именно все таки ставят в Вашингтоне. А именно он, как известно, является на сегодня главным источником власти на Украине", — добавил парламентарий.

Косачев подчеркнул, что "долгожданную летальную поддержку" в Киеве воспримут с энтузиазмом. "А для Донбасса это, разумеется, еще один шаг в сторону от мира", — заключил он.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юра Андреев
Господин Косачёв,ну вым прям глаза открыли народу)))) ждём ещё из фэйсбука возмущение Захаровой)) на адекватную реакцию кремля расчитывать нестоит,уже убедились))
13:03
19.09.2017
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