Инициатива Трампа по реформе ООН может провалиться, считает эксперт

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Инициатива президента США Дональда Трампа по реформе ООН ничем не закончится, заявил во вторник РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря организации, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Так реформы не проводят

Трамп во вторник выступит на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с речью, в которой, как ожидается, изложит свой взгляд на урегулирование таких глобальных мировых проблем как ситуация вокруг Ирана и КНДР, а также расскажет о путях реформирования ООН. В понедельник Трамп раскритиковал ООН за бюрократизм и заявил, что рост финансирования организации на 140% с 2000 года не дал ожидаемых результатов. В этой связи Трамп призвал к реформированию ООН, так как США являются крупнейшим донором международной организации. Накануне 128 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН, документ не поддержали 70 стран, в том числе РФ и Китай.

Орджоникидзе назвал декларацию о реформе ООН, которую подписали 128 государств, ни к чему не обязывающим документом.

"Эта декларация — пустышка, так реформы не проводят. Эта бумажка никого ни к чему не обязывает. Заниматься пиаром — это не дело, если вы говорите о реформе ООН. Реформировать ООН нужно. Но нужно знать, что вы хотите сделать и сколько денег потратить, и все это решать в рамках ООН, иначе решение не может быть принято", — считает он.

При этом Орджоникидзе поддержал предложенное США сокращение численности персонала ООН отметив, что это должно обсуждаться всеми членами организации.

"Насчет сокращение численности персонала ООН, я полностью согласен, потому что штат организации беспредельно раздут. Я там работал, я знаю, это ужасная бюрократия. Но прежде чем резать, нужно знать, что вы хотите сделать из этого. Как сокращать и где сокращать. Есть полезные программы, которые не надо трогать, есть бесполезные программы, которые надо сокращать. Но это должно обсуждаться всеми членами ООН, как это всегда было. Реформа ООН — это не первый раз. Самое смешное, что ООН образовалась в 1945 году, а уже на второй сессии Генассамблеи начали говорить о том, что нужно реформировать ООН. С тех пор и говорят", — добавил он.

Сократят ли США взносы в ООН?

Эксперт назвал неуместными претензии США по поводу того, что они платят в бюджет ООН больше остальных стран, так как взнос в бюджет ООН привязан к ВВП каждого государства.

"Есть шкала взносов, одобренная Генассамблеей ООН с участием США. Шкала взносов привязана в основном к ВВП страны. Если у них такой ВВП, то что можно сделать? Они должны платить", — сказал Орджоникидзе.

"То, что США платят больше — это так. Все платят в соответствии со своим ВВП. Какая-нибудь маленькая страна не может платить столько, сколько США, у них просто нет столько денег. Все это зафиксировано в документах ООН. Никто американцев не обижал, они сами с этим согласились. Когда был Советский Союз, американцы платили (в бюджет ООН) 30%, а мы – 25%. А сейчас взнос России в бюджет ООН – 3%. Мы же не можем платить больше и не должны, существует утвержденная шкала взносов. Если будем пересматривать шкалу взносов, то нужно понять, по каким критериям", — считает он.

По мнению Орджоникидзе, инициатива президента США Дональда Трампа по реформе ООН ничем не закончится.

"Эта инициатива Трампа закончится ничем. Самым худшим вариантом может быть то, что американцы, как они это делали неоднократно, начнут задерживать свои взносы. Они много раз не платили свои взносы в ООН. Но ничего — ООН переживала. Есть масса стран богатых, которые давали деньги. Но это не соответствует уставу ООН, если они не платят свои взносы. Если вы два года не заплатили, то вас могут лишить права голоса в соответствии с правилами процедуры Генассамблеи", — добавил бывший дипломат.