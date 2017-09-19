В ЛНР установили мощность взрывного устройства, сработавшего в Луганске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (197)

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого взорвали памятник в Луганске, составляла более 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил во вторник журналистам глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В понедельник в центре Луганска прогремел взрыв, в результате был поврежден памятник погибшим десантникам. Как сообщили в МВД ЛНР, пострадавших нет.

"Министерством государственной безопасности установлено, что подрыв произведён с помощью самодельного взрывного устройства мощностью более 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенного под днище боевой машины десанта",- сказал Пасечник.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.