В ЛНР установили мощность взрывного устройства, сработавшего в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого взорвали памятник в Луганске, составляла более 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил во вторник журналистам глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"Министерством государственной безопасности установлено, что подрыв произведён с помощью самодельного взрывного устройства мощностью более 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенного под днище боевой машины десанта",- сказал Пасечник.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.