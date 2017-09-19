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Оборонный бюджет США говорит о воинственности сенаторов, считает эксперт

12:2319.09.2017
(обновлено: 12:24 19.09.2017)
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CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон. Архивное фотоПентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год свидетельствует о выполнении президентом Дональдом Трампом обещаний модернизировать вооруженные силы, а также о воинственности американских сенаторов, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Humphrey
Американский сенат принял оборонный бюджет на 2018 финансовый год
Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны в 692 миллиарда долларов на 2018 финансовый год, который начинается 1 октября 2017 года. За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов на проведение военных операций за рубежом. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

"Трамп заручился поддержкой военных. Они, насколько я знаю, голосовали за Трампа. Он сказал, что военные для него — приоритет. Это его опора, в отличие, скажем так, от спецслужб. Ну и конгресс настроен воинственно у них, особенно сенат. Поэтому выделяют на оборону больше, чем запрашивает администрация (президента США), что не очень характерно для Америки", — сказал Бужинский РИА Новости.

Он отметил, что "в Америке сейчас вообще все не очень характерно". "Словом, Трамп выполняет свои предвыборные обещания", — добавил эксперт, напомнив, что "Трамп обещал сделать Америку снова великой и сделать великими вооруженные силы".

По словам генерала, в настоящее время реализуется обширная программа по модернизации ядерной триады и всех видов вооруженных сил США.

"Поэтому то, что США увеличили бюджет, у меня лично удивления не вызывает. У них такой очень воинственный президент", — сказал Бужинский.

По его мнению, США не готовятся к войне с Россией.

"Это самоубийственно, и американские военные это понимают. Никаких ограниченных войн на удаленных театрах с Российской Федерацией по определению, я так считаю, быть не может: эскалация неизбежна, и все это перерастет в глобальный ядерный конфликт с уничтожением всего живого на Земле. Поэтому я не считаю, что это (увеличение военных расходов США) нам чем-то грозит", — полагает эксперт.

"Ну да, они тратят больше денег на своих военных. Да, они, наверное, имеют планы усилить и укрепить свое присутствие (в различных регионах мира) — у них же "глобальная ответственность". Мы не собираемся с ними тягаться, я так думаю", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Трамп заявил о цели улучшить американскую систему ПРО
Бужинский считает, что Украине будет выделено более обозначенных в оборонном бюджете США 150 миллионов долларов. "Еще есть бюджет Пентагона, и в бюджете Пентагона предусматривается выделение средств Украине. (Президент Украины) Порошенко заявил, что всего будет 500 миллионов", — заключил генерал.

В целом в принятом проекте бюджета, как и в предложениях Белого дома и в принятом палатой представителей документе, предусматривается серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиарда долларов, что больше, чем запрашивал Белый дом. На эти средства, в частности, планируется увеличить до 28 число ракет-перехватчиков, расположенных в США.

По части военной помощи Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

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