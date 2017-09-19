Оборонный бюджет США говорит о воинственности сенаторов, считает эксперт

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год свидетельствует о выполнении президентом Дональдом Трампом обещаний модернизировать вооруженные силы, а также о воинственности американских сенаторов, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"Трамп заручился поддержкой военных. Они, насколько я знаю, голосовали за Трампа. Он сказал, что военные для него — приоритет. Это его опора, в отличие, скажем так, от спецслужб. Ну и конгресс настроен воинственно у них, особенно сенат. Поэтому выделяют на оборону больше, чем запрашивает администрация (президента США), что не очень характерно для Америки", — сказал Бужинский РИА Новости.
Он отметил, что "в Америке сейчас вообще все не очень характерно". "Словом, Трамп выполняет свои предвыборные обещания", — добавил эксперт, напомнив, что "Трамп обещал сделать Америку снова великой и сделать великими вооруженные силы".
По словам генерала, в настоящее время реализуется обширная программа по модернизации ядерной триады и всех видов вооруженных сил США.
"Поэтому то, что США увеличили бюджет, у меня лично удивления не вызывает. У них такой очень воинственный президент", — сказал Бужинский.
По его мнению, США не готовятся к войне с Россией.
"Это самоубийственно, и американские военные это понимают. Никаких ограниченных войн на удаленных театрах с Российской Федерацией по определению, я так считаю, быть не может: эскалация неизбежна, и все это перерастет в глобальный ядерный конфликт с уничтожением всего живого на Земле. Поэтому я не считаю, что это (увеличение военных расходов США) нам чем-то грозит", — полагает эксперт.
"Ну да, они тратят больше денег на своих военных. Да, они, наверное, имеют планы усилить и укрепить свое присутствие (в различных регионах мира) — у них же "глобальная ответственность". Мы не собираемся с ними тягаться, я так думаю", — добавил он.
В целом в принятом проекте бюджета, как и в предложениях Белого дома и в принятом палатой представителей документе, предусматривается серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиарда долларов, что больше, чем запрашивал Белый дом. На эти средства, в частности, планируется увеличить до 28 число ракет-перехватчиков, расположенных в США.
По части военной помощи Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.