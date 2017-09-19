Песков назвал кредит США для Украины вопросом двусторонних отношений

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
После этого журналисты поинтересовались у Пескова, какие ответные меры может предпринять Москва в случае, если слова Порошенко подтвердятся.
"Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — добавил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что в Кремле пока не знают о реакции США.