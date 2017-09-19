Песков назвал кредит США для Украины вопросом двусторонних отношений

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов. По словам политика, страна получит радиолокационные средства ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

После этого журналисты поинтересовались у Пескова, какие ответные меры может предпринять Москва в случае, если слова Порошенко подтвердятся.

"А почему должны быть какие-то действия? <…> Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита", — сказал Песков.

"Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — добавил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что в Кремле пока не знают о реакции США.