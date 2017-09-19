"В беде не бросим". В Кремле рассказали о помощи жителям Донбасса

Автомобиль 67-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке

Автомобиль 67-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предоставлении гуманитарной помощи Донбассу, заявил, что жителей ЛНР и ДНР, отвергнутых Украиной, никто в беде не бросит.

"Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в дальнейшем перечислять социальные платежи в ДНР и ЛНР из российского бюджета.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что правительство РФ намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Песков уже отмечал, что "идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение".

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.