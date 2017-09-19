Песков о выделении $500 млн Украине: Заявлений США мы не слышали

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кремль не комментирует заявление украинских властей о решении сената США выделить 500 миллионов долларов на оборону Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что информация поступила из Киева, Вашингтон никаких заявлений о выделении средств Украине не делал.

"Это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать выделение денег Украине.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.