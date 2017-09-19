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В Мьянме независимая миссия проверит нарушение прав рохинджа

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (113)
12:1619.09.2017
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© AP Photo / Bernat ArmangueРохинджа пресекают ручей после пересечения границы Бангладеш. 2 сентября 2017Рохинджа пресекают ручей после пересечения границы Бангладеш. 2 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная независимая миссия по поиску фактов в Мьянме начала расследование возможных нарушений прав человека народности рохинджа, представители которой бежали из Мьянмы в Бангладеш, заявил председатель миссии Марзуки Дарусман, выступая на 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
В Мьянме заявили о готовности пустить беженцев-рохинджа обратно в страну

"Что касается северной части Ракхайна, мы внимательно следим за развитием ситуации. Мы в срочном порядке направили команду в Бангладеш, которая собирает информацию и проверяет все подозрения (на нарушения прав человека), пока мы с вами общаемся", — сказал он.

Дарусман отметил, что миссия намерена выполнять свой мандат в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками по поиску фактов. Миссия "будет изучать ситуацию на всей территории Мьянмы без предвзятости и будет основывать все результаты на объективной оценке и проверенной информации".

"Мы пойдем туда, куда нас приведут улики. Миссия открыта для всех источников информации, и мы уже получили огромное ее количество", — добавил глава миссии.

Этнические Рохинджа Мьянма ислам мусульмане несут пожилого мужчину к Бангладешской границе
© AP Photo / Bernat Armangue
Рохинджа: самый притесняемый народ на Земле
Международная независимая миссия по поиску фактов в Мьянме была создана резолюцией Совета ООН по правам человека на 34-й сессии СПЧ ООН. Мандат миссии заключается в поиске фактов и обстоятельств предположительных нарушений прав человека, совершенных властями и силами безопасности Мьянмы, в особенности в штате Ракхайн, с 2011 года. Миссия уже попросила руководство страны предоставить экспертам доступ на территорию Мьянмы и теперь ждет активного сотрудничества со стороны Нейпьидо.

Со своей стороны, постпред Мьянмы при женевском отделении ООН Хтин Линн заявил, что Мьянма не считает, что создание миссии по поиску фактов поможет решить вопрос рохинджа. По его словам, 25 августа в штате Ракхайн произошел акт терроризма, и власти страны предприняли в ответ пропорциональные меры. Он также вновь подтвердил готовность Мьянмы начать проверку всех бежавших в Бангладеш на их соответствие статусу беженца. С этой целью для обсуждений дальнейших действий в Нейпьидо был приглашен глава МИД Бангладеш.

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
Мьянма отвергла предложение Бангладеш о зоне безопасности на границе
Хтин Линн подчеркнул, что Мьянма будет продолжать активно решать проблему рохинджа вместе со своими международными и региональными партнерами, а также партнерами по АСЕАН, включая Бангладеш.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). С 25 августа по середину сентября из Мьянмы в Бангладеш в поисках убежища перешли более 410 тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш.

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© 2017 Associated Press
Мусульмане-рохинджа из Мьянмы ищут убежища в соседнем Бангладеше
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